Maxi code agli Uffizi, la preoccupazione delle guide turistiche

“Vogliamo esprimere un disagio soprattutto a nome di chi visita Firenze” è questo il senso della situazione che Antonella Fantoni, presidente dell’Associazione delle guide turistiche ha posto pubblicamente con lo scopo di sollecitare un incontro col direttore delle Gallerie e CoopCulture per trovare una soluzione sostenibile. Le code e i tempi di attesa vanno a compromettere anche la fruizione e valorizzazione di altri patrimoni artistici facendo stare, anche in un periodo come febbraio, oltre un’ora in attesa nonostante le prenotazioni avvenute con largo anticipo. Cosa succederà in vista della primavera/estate?