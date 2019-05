Un deposito tramvia 4 in Piazza Alpi-Hrovatin? Il no della Comunità delle Piagge a Nardella

“Ignorato e svilito il progetto partecipativo della Regione (e del Comune stesso). Ancora una volta le grandi opere si fanno sulla pelle delle persone. La Comunità delle Piagge scrive una lettera aperta al sindaco Dario Nardella, agli assessori Giorgetti e Bettini e, per conoscenza, ai candidati e alle candidate a sindaco

“ In questi giorni il Sindaco Nardella e l’Assessore Giorgetti hanno presentato in vari luoghi del Quartiere 5 il progetto della linea 4 della tramvia Leopolda-Piagge. Per la zona delle Piagge forse una buona notizia, anche se da valutare in base all’impatto e al tracciato, se non fosse per un effetto collaterale devastante che la realizzazione avrebbe su un’area delle Piagge che da tempo avrebbe dovuto diventare il cuore del quartiere, l’area denominata nel 2016 dallo stesso Comune di Firenze “Piazza Alpi-Hrovatin”, che comprende il Centro sociale il Pozzo della Comunità delle Piagge e parte del grande pratone di via Lombardia” qeusto quanto denuncia la comunità delle piagge.