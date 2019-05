Denuncia compagni che si masturbano in classe e viene bullizzata. Per i prof è ‘una ragazzata’

La vicenda capita in una scuola media della provincia di prato. La mamma: “alla fine l’unica conseguenza è stato l’abbassamento del voto in condotta, pazzesco: se passa il principio che tutto è permesso a cosa andremo incontro”?

Fino a che punto bisogna tollerare i comportamenti dei ragazzi a scuola? E quando è giusto intervenire in maniera anche drastica? Proprio su questo rifletteremo Senza Sconti stasera, partendo dalla vicenda occorsa in una scuola media della provincia di Prato, dove alcuni giovanissimi avevano preso l’abitudine a masturbarsi in classe, di fronte alle proprie compagne. Alla fine se la sono cavata solo con un peggioramento del voto in condotta. Si doveva fare di più? E cosa? Ne parleremo con la mamma di una delle ragazzine che, avendo avuto la forza di denunciare quanto accaduto, rischia ora l’isolamento da parte dei compagni ed anche la riprovazione dei professori