Tutte Le Cose Inutili + Mangiacassette in concerto al Glue di Firenze

Tutte Le Cose Inutili + Mangiacassette in concerto sul palco del Glue di Firenze, sabato 15 dicembre 2018

Tutte Le Cose Inutili sono un duo toscano ventisettenne che fa Cantautorato Punk. Lo fa da cinque anni sui palchi di tutta Italia.

In tre anni superano i 170 concerti, dal Trentino alla Sicilia. A settembre 2015 fanno parte della compilation #CANZONI DI DOMANI, per i 20 anni dall’uscita di “Catartica” dei Marlene Kuntz e vengono selezionati tra le Rivelazioni Live per i direttori artistici dei locali affiliati a KeepOn. A Gennaio 2016 esce il loro secondo libro “Luce E Notte Fonda” in 300 esemplari, ognuno reso unico da una Polaroid diversa in copertina. Ad Aprile 2016 viene pubblicato il singolo Stelle comete, lettura musicata tratta dal loro libro e a Settembre, vengono premiati con la Targa MEI Social al Meeting delle etichette indipendenti. Durante il 2017 si rinchiudono in studio per scrivere il nuovo disco, Non ti preoccupare, in uscita per Black Candy Records/Warner il 26 Gennaio 2018.



Mangiacassette è l’alter ego musicale del musicista Lorenzo Maffucci che produce dal 1998 canzoni riduzioniste a cavallo tra punk e cantautorato wave. “Scoprirsi stupidi”, uscito il 7 dicembre 2018 per Ibexhouse e Aloch Dischi è il suo quinto album, dopo “Il sacco si rovescia” (Ibexhouse 2017), “Non lo voleva sapere” (Ibexhouse 2015), “Disco interno” (Trovarobato 2011) e “Pianse per il cane Muscat Blanc” (autoproduzione 2007).

Glue Alternative Concept Space – Viale Manfredo Fanti, 20 – Firenze