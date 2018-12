Agguato Piazza Dalmazia, Nardella: “Politica non sfrutti intolleranza”

“Io credo che ci sia una parte di politica che invia messaggi ambigui e confonde il sacrosanto principio della legalità che riguarda tutti con l’intolleranza verso soggetti di etnie diverse”. Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine della cerimonia commemorativa di Samb Modou e Diop Mor, i due senegalesi uccisi in piazza Dalmazia a Firenze, il 13 dicembre 2011, dal simpatizzante di estrema destra Gianluca Casseri poi morto suicida.

“Oggi tutti, i politici per primi – ha aggiunto – hanno una grande responsabilità, quella di non usare la fragilità delle persone e i sentimenti di intolleranza e egoismo. Quando la politica, per scopo di consenso elettorale, soffia sul fuoco sfruttando le paura dei cittadini si macchia di una responsabilità gravissima. Il principio di legalità è al di sopra di ogni forma di discriminazione”.

Sull’assenza di esponenti della destra alla cerimonia, Nardella ha risposto affermando “che questa non è una commemorazione politica. Io indosso la fascia tricolore e rappresento tutta la città, mi piacerebbe vedere qui i rappresentanti della destra a affermare i principi sacrosanti della nostra Costituzione”.

Il sindaco ha sottolineato che ciò che è successo il 13 dicembre 2011 “è una ferita profonda nel cuore della città di Firenze”, da sempre una città “aperta”. Per il sindaco “non basta ricordare, ma bisogna lavorare sull’educazione, così si costruisce una comunità vera”.

Intanto gli studenti di Firenze del liceo Dante, Da Vinci, Castelnuovo e Agnoletti (Sesto Fiorentino) hanno deciso di trasformare le insegne delle loro scuole, intitolandole alla memoria delle due vittime: Samb Modou e Mor Diop.

“Sono stati uccisi solo per il colore della loro pelle – spiega Gabriele Minelli della Rete degli Studenti Medi – noi crediamo nell’antirazzismo, caratteristica fondamentale per uno Stato democratico. Per questo dobbiamo dire con forza che Firenze è antirazzista, nonostante il clima d’odio che sta crescendo.”