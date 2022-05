“Tsunami” il nuovo singolo di Aquarama su Controradio

Aquarama biografia:

130 date all’attivo in europa impreziosite dalle aperture per La Femme, Nouvelle Vague, Badbadnotgood, A Place To Bury Strangers, Selton. Nei due album “Riva” (2017) e “Teleskop” (2020)si uniscono pop, tropicalismo, funk e psichedelia. L’ultimo singolo “Together” (2021) è un inno di speranza nel solco della psichedelia 60s e del soul. La primavera/estate 2022 vedrà l’uscita del nuovo singolo “Tsunami” e nuovi concerti in Italia, Francia e Germania!

Prossimo evento: 29 luglio al SEI – Sud Est Indipendente Festival w/ black midi – Planet Opal – @lazzaretto –Funk Rimini – Mombao

