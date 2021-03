🎧 In anteprima su Controradio, nuovo singolo Aquqrama, ‘Together (A better place to celebrate)’

Che fine hanno fatto gli Aquarama? Il loro ultimo album “Teleskop” è stato pubblicato nel gennaio 2020, appena un mese prima che la pandemia raggiungesse il suo apice in Europa e li costringesse ad interrompere il loro tour e tornare a casa in Italia. Da allora Dario e Guglielmo hanno trascorso tutto il loro tempo esercitandosi su nuovi strumenti e studiando tecniche di registrazione e missaggio. Ovviamente si sono preoccupati anche del loro futuro e di quello della loro generazione: cosa accadrà? Ci sarà di nuovo un tempo in cui potremo stare di ancora insieme? In mezzo a questi interrogativi iniziò ad emergere nuova musica…. ” Together (A Better Place To Celebrate) “ è una canzone pop psichedelica nelle cui vene scorre sangue funk-soul. Seguendo le tracce di grandi musicisti del passato come The Beatles, The Fifth Dimension e The Wrecking Crew, veicola attraverso una sorta di meditazione guidata, un messaggio di speranza per un futuro luminoso, in cui riunirsi liberamente con una nuova consapevolezza di ciò che davvero conta di più: stare insieme e celebrare la vita alla luce del sole!

Per raggiungere questa sensazione cosmica di felicità, gli Aquarama hanno chiesto un piccolo aiuto ai loro amici, quello di unirsi a loro nel grande coro finale della canzone dove cantano insieme più di 20 voci, provenienti da Italia, Regno Unito, Brasile e America. Tra di loro Toco, L’Albero , Pearz , Sinedades , Duke of Surl e tanti altri! La canzone è stata interamente registrata e mixata in casa, tra Firenze e Milano.

Ascolta il brano QUI

Canale Youtube della band