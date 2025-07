Pisa Jazz Rebirth presenta giovedì 17 giugno Eric Mingus & Silvia Bolognesi “Is That Jazz?”. Celebrating the influences of Gil Scott-Heron. Ore 21.30 Giardino Scotto, Pisa

Gil Scott-Heron – scrittore, musicista, compositore ed attivista afroamericano – è l’ispirazione che muove il progetto della formazione “Is that Jazz?”. Tra le produzioni dell’artista, il brano “Revolution will not be televised” è il filo conduttore dell’esecuzione, con collegamenti attraverso il testo ad altri brani del repertorio, in un flusso continuo che vede momenti sia improvvisati che arrangiati. L’organico del gruppo (il cui nome è ripreso da un noto brano di Scott-Heron) spinge la realizzazione musicale verso uno spirito free-disco-funk. Revolution will not be televised, Madison Avenue, Shut ‘em down, 1980, the Prisoner, Home is Where the Hatred is, Vildgolia, We almost lost Detroit, Lady Day & John Coltrane, sono solo alcuni dei brani in repertorio, a cui si aggiungono originali di Silvia Bolognesi. Il progetto si avvale della straordinaria voce di Eric Mingus, figlio d’arte, sicuramente uno degli interpreti più autentici del repertorio di Scott-Heron.



Apertura cancelli ore 20:00. Inizio live: ore 21:30 INFO

Formazione:

Eric Mingus: voce e basso

Silvia Bolognesi: voce e basso

Noemi Fiorucci: voce

Lusine Sargsyan: voce

Emanuele Marsico: voce e tromba

Isabel Simon Quintanar: sax tenore

Andrea Glockner: trombone

Gianni Franchi: chitarra

Santiago Fernandez: piano

Matteo Stefani: batteria

Simone Padovani: percussioni, voce

Peewee Durante: tastiere, voce, trombone