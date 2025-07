www.controradio.it Turisti mordi e fuggi, per Federalberghi devono pagare un ticket Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed

Federalberghi propone di far pagare un ticket, o un biglietto maggiorato della tramvia, ai quei turisti che non si fermano a dormire a Firenze. La vicenda riguarda soprattutto i crocieristi. Il Comune resta prudente.

Torna anche a Firenze la tentazione di mettere un biglietto d’ingresso per turisti, sul modello di quanto accaduto a Venezia. La questione dovrebbe investire quei turisti – e sono tanti – che non si fermano a dormire a Firenze. Stiamo parlando soprattutto – soprattutto, non solo – dei così detti crocieristi. Che, una volta arrivati a Livorno, vengono letteralmente scaricati a terra, caricati su pullman turistici, per essere poi riscaricati a Firenze per un giro all inclusive di poche ore. La proposta di mettere un ticket d’ingresso – o, in alternativa, una maggiorazione del biglietto della tramvia – per questo genere di turisti, arriva dal Presidente di Federalberghi, area fiorentina, Francesco Bechi. La riflessione non è campata in aria. Si tratta di un gran numero di persone che tutti gli anni usufruisce dei servizi della città, la sporca, la consuma, per poi andar via nel giro di poche ore senza aver lasciato niente. Si tratta di una modalità in continua crescita. Ma la soluzione offerta trova molta cautela dal parte del Comune di Firenze, che tramite l’assessore preposto invita ad una riflessione condivisa, frenando però sul ticket e auspicando idee nuove. Certo, chi dorme in città paga, ad esempio, la tassa di soggiorno. Ma un’intervento di questo genere per chi non dorme in città ha dei limiti legislativi che hanno a che fare il diritto alla mobilità. E poi, siamo sicuri che la questione si giochi tutta su forme di tassazione del turismo mordi e fuggi? I problemi resterebbero identici sul tappeto e la quantità continuerebbe, così come continuerà, a consumare e a divorare la città. Con – comunque – più rifiuti, più acqua sprecata, più locali ad alimentare il mangificio, più traffico, più inquinamento. La città continuerebbe a subire.