Overtourism: blitz di Salviamo Firenze contro ‘svendita’ città a ricchi

“Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione” denunciano gli organizzatori del blitz, una proiezione notturna sui cantieri dello student hotel di Viale Belfiore e dell’ ex Teatro Comunale

“Questa notte abbiamo iniziato dai 2 cantieri simbolo di questa svendita della città di Firenze” lo annuncia in un comunicato stampa il comitato Salviamo Firenze per viverci.Il blitz ha riguardato il cantiere di Viale Belfiore del gruppo The Social Hub (olandese con partecipazione del fondo sovrano di Singapore) “a cui il sindaco Nardella ha donato prima regolamenti ed interventi urbanistici ad hoc, poi 550 camere alberghiere” sostiene il comitato.

E il cantiere dell’ex Teatro Comunale di corso Italia “dove -sottolinea sempre il Comitato- il polo ricettivo Teatro Luxury Apartments, complesso da oltre 150 appartamenti di lusso gestiti dal gruppo alberghiero Starhotels. È stato loro concesso l’innalzamento dell’immobile che così sovrasta i lungarni e una enorme vetrata sugli ultimi tre piani”.

“Sono tristemente famosi anche per la loro sgradevolezza, veri e propri monumenti del brutto, e della vittoria della speculazione” aggiungono i potravoce del Comitato Salviamo Firenze, come ha scritto Padre Bernardo questi sono: “Orrori inqualificabili per cui saremo impietosamente giudicati dalle generazioni future”.

Sulle facciate somno state proiettate oltre la X, Salviamo Firenze X viverci, le seguenti scritte:

“I ricchi del mondo stanno comprando Firenze- Qui Speculazione in corso- Questi sono “Orrori Inqualificabili”- Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione.”

Lo ricordiamo: C’è una enorme bolla immobiliare in città come Firenze.

Perché ci sono migliaia di appartamenti sui portali di affitto turistico. Perché i nuovi interventi residenziali sono solo e soltanto per il mercato internazionale del superlusso.

Ogni giorno scompare un’attività economica ed apre un pezzo del “mangificio” (ristoranti, pizzeria, panineria).

Il comitato nell’occasione ha anche annunciato le prossime iniziative “nel prossimo mese renderemo visibili i tanti cantieri della speculazione che stanno devastando la nostra città con queste ed altre azioni. Il prossimo appuntamento è per Martedì 10 dicembre alle ore 18.00, per un presidio per l’ennesimo studentato-albergo camuffato in corso di realizzazione alle poste di Via Pietrapiana. Da lì inizierà l’accerchiamento, illuminato, della speculazione”.

“Firenze è una città delicata, piccola- dichiara Massimo Torelli- “Così muore. Per Viverci e potere restare a Viverci ri-lanciamo questa nuova fase di mobilitazione, dopo il primo successo sulle Key Box e tastierine, su cui non daremo tregua fino a quando non saranno tolte. Il nostro simbolo è una X dalla molteplice lettura, sarà un segnale di allarme per i danni in corso, sarà un PER ridare una possibilità di resistenza e rilancio. Sarà anche un CEROTTO sulle ferite di questo sfruttamento come quello che abbiamo proiettato. Continuiamo così”