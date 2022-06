150 appartamenti di lusso per affitti brevi nell’Ex Teatro Comunale

By

Firenze – Il progetto di riqualificazione dell’ex teatro Comunale, prevede anche una componente di appartamenti in vendita e sarà sviluppata anche una nuova piazza.

Una nuova proposta residenziale negli spazi dell’Ex Teatro Comunale. 150 appartamenti di alta gamma, destinati soprattutto ad affitti di breve e medio periodo. Il progetto di recupero degli spazi destinati un tempo al Teatro del Maggio Fiorentino, saranno pronti nel 2024 e sorgeranno a Firenze in Corso Italia. Il progetto ha come obiettivo non solo quello di valorizzare l’immobile, ma anche l’area circostante, dove verrà sviluppata una nuova piazza e riqualificata la zona.

Si tratta delle nuova proposta residenziale rivolta a clienti alla ricerca di soluzioni abitative uniche per vivere un’esperienza fiorentina autentica di breve-medio periodo. Il progetto vuole anche migliorare la vivibilità dell’area per i residenti, con la creazione di 170 posti auto, una conciergerie, una terrazza con solarium, una palestra e centro benessere, aree dedicate ai bambini, al co-working ed alla ristorazione con servizi aperti a tutta la comunità.

L’accordo con Palazzo Vecchio è stato siglato da Hines, società di investimento immobiliare globale, e Blue Noble, investment manager del panorama immobiliare internazionale, insieme a Starhotels.

“Siamo lieti di collaborare con Hines e Blue Noble al progetto di riqualificazione di un’area importante per la nostra Firenze – sottolinea Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels -. Il progetto riguarda un luogo ricco di significato per noi fiorentini, che un tempo è stato il cuore pulsante della musica in città”.

Il piano di recupero per l’ex teatro Comunale che riduce la superficie edificata dai 21mila metri quadri ipotizzati nel 2012 a 15mila, dando spazio alla residenza, è stato approvato dalla giunta di Palazzo Vecchio nel gennaio del 2019 e prevede la riqualificazione complessiva di via Solferino e delle aree circostanti.