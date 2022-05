Castiglion Fiorentino, in scooter investe due bambine e scappa, denunciato

Castiglion Fiorentino – è successo venerdì. L’uomo, 52 anni, ha investito due bambine di 12 anni.

Un 52enne di Cortona (Arezzo) è stato denunciato dalla polizia municipale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) per omissione di soccorso, fuga dopo l’incidente e lesioni stradali. Secondo quanto spiegato in una nota del Comune, l’uomo, in sella a un motorino, venerdì scorso ha investito due bambine di 12 anni che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, per poi darsi alla fuga. Una delle piccole è rimasta illesa, l’altra è stata ricoverata all’ospedale di Arezzo per accertamenti. Sequestrato il ciclomotore del 52enne, risultato “tra l’altro privo di assicurazione”.

L’investimento è avvenuto poco dopo le 17 del 13 maggio sulla sr 71, all’altezza della rotatoria di viale Mazzini. Le due bambine, si spiega sempre dal Comune, “dopo aver verificato, in entrambi i lati della carreggiata, che le macchine si erano fermate, hanno cominciato ad attraversare la strada. Improvvisamente un ciclomotore, proveniente da Cortona sorpassando i veicoli fermi” le ha travolte, Il conducente dello scooter è anche caduto a causa dell’impatto, rimettendosi poi in sella al ciclomotore e “dileguandosi”. Sul posto intervenuta la polizia municipale di Castiglion Fiorentino: grazie ai testimoni dell’investimento gli agenti, incrociando i dati della video sorveglianza, “hanno potuto individuare” il presunto “pirata della strada che nel frattempo era ritornato a casa”.