🎧 Scuola, Firenze: dal 20 al 22 maggio torna la Fiera Didacta Italia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Firenzee – 250 spazi formativi, più di 200 aziende leader nella filiera dell’istruzione e 6 dipartimenti di apprendimento per la scuola primaria e secondaria.

In podcast l’intervista al presidente di Didacta Italia Giovanni Biondi e a Paola Concia, coordinatrice del comitato organizzatore della manifestazione, a cura di Lorenzo Braccini.Â

Dal 20 al 22 maggio torna alla Fortezza da Basso di Firenze, la quinta edizione di Didacta Italia: il più importante appuntamento fieristico dedicato all’innovazione della scuola. Così come le lezioni dalla didattica a distanza, stanno sempre più tornando in presenza, anche la Fiera sarà finalmente dal vivo.

Oltre 250 spazi formativi, più di duecento aziende leader nella filiera dell’istruzioneper una quinta edizione che sarà dedicata a Maria Montessori. Lei, una delle personalità pù importanti a livello mondiale nel settore dell’educazione e dell’infanzia, è stata conosciuta dal grande pubblico come educatrice e scienziata. Il metodo educativo, che prende il suo nome, è considerato uno dei principali esperimenti di ‘scuola nuova’ adottato in molti paesi del mondo.

Quali saranno le novità ? 6 dipartimenti per mostrare agli insegnanti ambienti speciali e innovativi della scuola del futuro, uno spazio dedicato all’educazione motoria e al valore educativo dello sport, un’area green, dedicata all’educazione all’ecosostenibilità nelle scuole. Nel dettaglio, il dipartimento umanistico offrirà agli insegnanti l’opportunità di sperimentare come si costruiscono percorsi di apprendimento. In quello scientifico, saranno previste aree arredate e attrezzate in modo innovativo, per capire come gli spazi, le tencologie e le metodologie didattiche siano parte integrante di un’unica visione educativa. Il dipartimento artistico sarà un palcoscenico dove saranno proposti workshop su danza e teatro, arti visive e artigianato artistico, musica di vari generi e scrittura rap. Nel dipartimento 0-6 verranno progettati percorsi educativi e di crescita; in quello della scuola primaria i docenti potranno sperimentare sia come modificare le architetture scolastiche per orientarle all’apprendimento, sia il ruolo degli studenti che utilizzano tali spazi innovativi. Infine il sesto dipartimento sarà quello dedicato alle biblioteche scolastiche innovative: un variopinto spazio di apprendimento, diverso da quello tradizionale scolastico, che si aprirà ai docenti come un’area colorate, flessibile, impilabile, modificabile.

Gli eventi formativi, tra convegni, workshop immersivi e seminari, sono progettati su numerose tematiche, dall’ambito scientifico e umanistico a quello tencologico, fino allo spazio dell’apprendimento. Il programma è suddiviso per tipologie di attività rivolte a dirigenti, insegnanti, delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, mondo della ricerca e universitario.

Durante i tre giorni della mostra, i partecipanti potranno visitare una ricca sezione espositiva con oltre 200 aziende presenti leader della filiera della scuola e dell’istruzione: dall’editoria alle tecnologie informatiche di ultimissima generazione, dall’arredo alla refezione.