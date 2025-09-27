Controradio Streaming
ToscanaTramvia Firenze, via ai lavori all'altezza del ponte S.Niccolò
ToscanaTrasporti

Tramvia Firenze, via ai lavori all’altezza del ponte S.Niccolò

By Redazione
Estate Fiorentina

Lavori per la linea per Bagno a Ripoli dela tramvia di Firenze.Da lunedì 29 settembre è in programma la realizzazione del tratto della nuova maxi-conduttura dell’acquedotto in corrispondenza del ponte San Niccolò.

Si tratta, spiega il Comune, del collegamento tra le due tubazioni in corso di realizzazione su lungarno Pecori Giraldi e lungarno del Tempio.L’intervento sarà articolato in fasi con restringimenti e traslazioni delle corsie in modo da consentire sempre il transito ai veicoli provenienti dal ponte e diretti su viale Amendola e lungarno del Tempio.La fase più complessa per la circolazione sarà la seconda quando, nel fine settimana prossimo (da venerdì sera alla notte tra domenica e lunedì) saranno disponibili due corsie.Successivamente, dalla mattina di lunedì, saranno ripristinate tre corsie.

