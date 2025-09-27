Tramvia Firenze, via ai lavori all’altezza del ponte S.Niccolò

Lavori per la linea per Bagno a Ripoli dela tramvia di Firenze.Da lunedì 29 settembre è in programma la realizzazione del tratto della nuova maxi-conduttura dell’acquedotto in corrispondenza del ponte San Niccolò.

Si tratta, spiega il Comune, del collegamento tra le due tubazioni in corso di realizzazione su lungarno Pecori Giraldi e lungarno del Tempio.L’intervento sarà articolato in fasi con restringimenti e traslazioni delle corsie in modo da consentire sempre il transito ai veicoli provenienti dal ponte e diretti su viale Amendola e lungarno del Tempio.La fase più complessa per la circolazione sarà la seconda quando, nel fine settimana prossimo (da venerdì sera alla notte tra domenica e lunedì) saranno disponibili due corsie.Successivamente, dalla mattina di lunedì, saranno ripristinate tre corsie.