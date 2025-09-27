100 piazze per fermare genocidio a Gaza, cresce la mobilitazione

Continuano ad aumentare le piazze e le date di inizio della mobilitazione permanente lanciata da Usb contro il genocidio a Gaza.
La lista è in aggiornamento continuo: oltre a Roma, dove la mobilitazione è partita ieri, venerdì 26 alle ore 17:00 a Piazza dei 500 e Milano, dove anche qui è partita ieri venerdì 26, ore 10:00 in Piazza della Scala, da oggi sono coinvolte anche Firenze, dove gli il presidio è presente dalle ore 10:00 a Piazza Indipendenza, Pisa dove la mobilitazione è tutti i giorni alle ore 18:00 a Piazza XX settembre.
Al via da oggi il presidio anche a Torino da sabato 27 dalle ore 10:00 a piazza Palazzo di Città, a Bari sempre da oggi ma alle ore 18:00 a piazza della Prefettura, a Napoli invece la mobilitazione è iniziata ieri a Piazza del Gesù così come a Bologna a Piazza Nettuno.Da oggi iniziative anche ad Ancona alle ore 16:30 e a Trieste alle ore 15 in Piazza della Borsa.