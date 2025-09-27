www.controradio.it Gaza, a Firenze due giorni presidio Usb in piazza Indipendenza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

Anche a Firenze nell’iniziativa ‘100 piazze per la Palestina’, promossa dall’Usb insieme a Global Movement for Gaza, Movimento studenti palestinesi in Italia, Udap Giovani palestinesi, Associazione dei palestinesi in Italia, Comunità palestinese in Italia.

“Sabato 27 settembre, alle ore 10, in piazza Indipendenza apriremo il presidio permanente, che durerà fino a domenica 28 alle ore 23:30 – annuncia il sindacato attraverso i propri canali social -. Durante il presidio si discuterà collettivamente della possibilità di una tendata nella notte di sabato. Alla tendata hanno già aderito i Giovani palestinesi di Firenze”.

E sempre domani manifestazione con ritrovo alle 14 in piazza dei Ciompi. Una parata musicale, ‘Nessun dorma – In piazza per Gaza’, in occasione dei 25 anni della banda di strada Fiati sprecati; iniziativa promossa insieme a Firenze per la Palestina, Cpa Firenze Sud, Giovani Palestinesi e No Comando Nato. (ANSA).

DARIO FURNARO, Usb