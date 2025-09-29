‘Luci sulla Palestina’, il 2 ottobre flash mob in 100 ospedali

Giovedì 2 ottobre dalle ore 21.00 la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza promuove un flash mob in 100 ospedali di tutta Italia per “esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza”. L’iniziativa è resa nota sul sito della rete #DigiunoGaza (www.digiunogaza.it).

“Invitiamo tutto il personale sanitario, cittadini, associazioni e chiunque voglia opporsi a questa barbarie – si legge sul sito – ad aderire al flash mob portando davanti all’ospedale della propria città o dove lavora torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare. Alle ore 21 accenderemo tutti insieme, in tutta Italia le nostri fonti di luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e per ricordare gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 sanitari i cui nomi ricorderemo in una lettura collettiva durante il flash mob”.

Per aderire al flash mob, la rete #DigiunoGaza invita a “compilare il modulo online indicando l’ospedale dove vi recherete. Se l’ospedale non è presente nel modulo è possibile aggiungerlo selezionando la voce ‘Ospedale non presente in lista’. Se nell’ospedale selezionato o inserito manualmente non si svolgerà il flash mob perché non ha raggiunto un numero idoneo di adesioni avviseremo via email le persone registrate”.

Il flash mob ‘Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza’ è promosso dalla rete #DigiunoGaza, ma a livello locale, sottolinea la rete, “l’organizzazione e la gestione sono delle persone volontarie (personale medico e non solo) che si offrono di organizzare, oltre che di partecipare, al flash mob affiancando – quando è presente – il gruppo locale di #DigiunoGaza”.