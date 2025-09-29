Controradio Streaming
Mar 30 Set 2025
Controradio Streaming
ToscanaDiritti'Luci sulla Palestina', il 2 ottobre flash mob in 100 ospedali
ToscanaDiritti

‘Luci sulla Palestina’, il 2 ottobre flash mob in 100 ospedali

By Redazione
MANIFESTAZIONE MANIFESTANTI POPOLO PALESTINESE MASSACRO MASSACRI GAZA DONNA

Giovedì 2 ottobre dalle ore 21.00 la rete delle operatrici e degli operatori sanitari #DigiunoGaza promuove un flash mob in 100 ospedali di tutta Italia per “esprimere solidarietà al popolo palestinese, condannare il genocidio in corso e ricordare i 1.677 sanitari uccisi a Gaza”. L’iniziativa è resa nota sul sito della rete #DigiunoGaza (www.digiunogaza.it).

“Invitiamo tutto il personale sanitario, cittadini, associazioni e chiunque voglia opporsi a questa barbarie – si legge sul sito – ad aderire al flash mob portando davanti all’ospedale della propria città o dove lavora torce, lampade, lumini, candele o anche solo il proprio cellulare. Alle ore 21 accenderemo tutti insieme, in tutta Italia le nostri fonti di luce per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e per ricordare gli oltre 60mila palestinesi uccisi in questi ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 sanitari i cui nomi ricorderemo in una lettura collettiva durante il flash mob”.
Per aderire al flash mob, la rete #DigiunoGaza invita a “compilare il modulo online indicando l’ospedale dove vi recherete. Se l’ospedale non è presente nel modulo è possibile aggiungerlo selezionando la voce ‘Ospedale non presente in lista’. Se nell’ospedale selezionato o inserito manualmente non si svolgerà il flash mob perché non ha raggiunto un numero idoneo di adesioni avviseremo via email le persone registrate”.
Il flash mob ‘Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza’ è promosso dalla rete #DigiunoGaza, ma a livello locale, sottolinea la rete, “l’organizzazione e la gestione sono delle persone volontarie (personale medico e non solo) che si offrono di organizzare, oltre che di partecipare, al flash mob affiancando – quando è presente – il gruppo locale di #DigiunoGaza”.

Articolo precedente
Tramvia Firenze, via ai lavori all’altezza del ponte S.Niccolò
Articolo successivo
The Zen Circus, “Il Male”. Il Disco della Settimana

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30725Cronaca18376Politica4100Cultura & Spettacolo3820Diritti2586Sanità2525

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI