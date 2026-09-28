Tramvia: Comune rassicura, in piazza Beccaria la pavimentazione sarà ripristinata con le pietre

“In piazza Beccaria la pavimentazione sarà ripristinata con le pietre, come da progetto autorizzato dalla Soprintendenza”. Lo ha detto l’assessore Dario Danti che, in Consiglio comunale, ha risposto ad una domanda di attualità di Francesco Casini (Iv) al posto dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, che aveva lasciato risposta scritta.

Nel dettaglio si tratta dell’intervento – che è legato ai lavori per la tramvia in piazza BEccaria- a Porta alla Croce: l’assessore Giorgio nei giorni scorsi ha chiarito che “nell’occasione in cui rifacciamo tutta la piazza, rifacciamo anche questo tratto“.

“Gli elementi lapidei rimossi nelle linee 2 e 3.1 sono stati portati presso il deposito comunale di Poggio Imperiale – ha aggiunto Danti leggendo la risposta di Giorgio -. Relativamente alla linea Vacs sono state recuperate esclusivamente le pietre di piazza San Marco. Dei lavori della Vacs sono stati recuperati 816 mq di pietra: 102 mq sono stati utilizzati per la ripavimentazione di piazza Poggi, 36 riutilizzati nell’ambito dei lavori tramviari, 195 trasportati al deposito di via di Bozzale e 483 mq trasportati al deposito di via del Loretino. La restante parte delle pietre sono state conferite a discarica in quanto non utilizzabili”.