tuner.controradio.it

Controradio · 93.6 · 98.9 FM · DAB

Il Tuner: la radio, i podcast e le notizie in un’app che non si scarica

È l’app di Controradio, e si apre da un indirizzo come un sito qualunque: la diretta parte con un tocco, e accanto ci sono le puntate delle trasmissioni, gli articoli, i video, gli eventi e il meteo di Firenze. Chi vuole può aggiungerla alla schermata Home, e da lì in poi si comporta come le altre app.

Apri il la webapp di Controradio ↗

Cosa ci trovi

Diretta Cosa è in onda adesso, e sotto le notizie appena trasmesse.

Cosa è in onda adesso, e sotto le notizie appena trasmesse. Trasmissioni Le puntate dei programmi: l’ultima si ascolta subito, le altre restano in archivio.

Le puntate dei programmi: l’ultima si ascolta subito, le altre restano in archivio. Video podcast Le rubriche video di ControradioTV.

Le rubriche video di ControradioTV. C ontroradio.it Gli articoli del sito e le interviste, in un elenco solo.

Gli articoli del sito e le interviste, in un elenco solo. Controradiotv.it I servizi e le dirette video della televisione.

I servizi e le dirette video della televisione. TIF I reel di This is Florence, il canale della redazione su Firenze.

I reel di This is Florence, il canale della redazione su Firenze. Citylights Gli appuntamenti della giornata, scelti dalla redazione.

Gli appuntamenti della giornata, scelti dalla redazione. Meteo Le previsioni per Firenze, dai dati del Consorzio LaMMA.

Perché una web app, e non un’app da scaricare

Non passa dagli store

Niente App Store né Play Store, nessun account da fare: si apre l’indirizzo e c’è.

Niente App Store né Play Store, nessun account da fare: si apre l’indirizzo e c’è. Si aggiorna da sola

Quando pubblichiamo qualcosa di nuovo lo trovi alla prima apertura. Non c’è niente da scaricare, e nessuna versione vecchia che resta indietro.

Quando pubblichiamo qualcosa di nuovo lo trovi alla prima apertura. Non c’è niente da scaricare, e nessuna versione vecchia che resta indietro. Pesa quasi niente

Installarla aggiunge un’icona, non centinaia di megabyte. I dati li consuma l’ascolto, come qualsiasi radio online.

Installarla aggiunge un’icona, non centinaia di megabyte. I dati li consuma l’ascolto, come qualsiasi radio online. Uguale su tutto

Stesso indirizzo su iPhone, Android e computer: un link che mandi a qualcuno si apre ovunque.

L’app non usa cookie. La scelta fra tema chiaro e scuro resta sul tuo dispositivo, e il

registro degli ascolti non contiene dati personali.

Installarla sul telefono o sul computer

Prima apri https://tuner.controradio.it, nel menù troverai il bottone per installarla, altrimenti segui le istruzioni in seguito.

Android, Chrome ed Edge telefono, tablet e computer Tocca il simbolo del menu ☰ in alto a destra. Tocca Installa l’app , in fondo al pannello che si apre. Conferma. L’icona arancione Controradio compare accanto alle altre app. Se il bottone non c’è, l’app è già installata su questo dispositivo: cercala per nome.

iPhone e iPad Safari; da iOS 16.4 anche Chrome, Edge e Firefox Tocca Condividi , il quadrato con la freccia verso l’alto. Sugli iPhone più recenti è nascosto: tocca prima i tre puntini ⋯ in basso a destra. Nell’elenco scorri e tocca Aggiungi alla schermata Home . Tocca Aggiungi in alto a destra. L’icona arancione Controradio è sulla schermata Home. Su iPhone il bottone dentro l’app non c’è: il sistema non lo permette, e questa è l’unica via.

Safari su Mac da macOS Sonoma, Safari 17 Nella barra dei menu in alto clicca File , poi Aggiungi al Dock… Clicca Aggiungi . La webapp si apre nel Dock, in una finestra pulita.

Firefox su computer non installa le web app: per avere l’icona usa Chrome, Edge o Safari.

Altrimenti tieni il Tuner fra i segnalibri, con Ctrl +

D (su Mac ⌘ +

D).

Domande

Ho installato, ma non trovo l’icona Cerca Controradio nella ricerca del dispositivo: su iPhone scorrendo verso

il basso dalla schermata Home, su Android nell’elenco delle app, su Mac con Spotlight, su

Windows dal menu Start.

Devo reinstallarla quando cambia qualcosa? No. Si aggiorna da sola alla prima apertura con la connessione attiva. Se stai ascoltando,

aspetta la pausa: l’aggiornamento non interrompe l’audio.

Serve per forza installarla? No. La webapp funziona nel browser come un sito qualunque. Installandolo guadagni l’icona, l’apertura a schermo pieno senza le barre del browser e i comandi dell’audio sulla

schermata di blocco.