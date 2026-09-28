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Nel WE 9-11 ottobre stop ai treni tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione

By Domenico Guarino
treni

Circolazione ferroviaria sospesa e ninete treni  tra Empoli e Pisa, sulla linea Firenze-Pisa, nel fine settimana dal 9 all’11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria. Lo rende noto Rfi.

I treni Frecciarossa e Frecciargento sulla tratta Roma-Genova, via Firenze Campo Marte, si spiega in una nota, subiranno modifiche alla circolazione. Sono previste cancellazioni e possibili deviazioni via Civitavecchia tra Roma e Pisa, con la cancellazione della fermata di Roma Tiburtina e un conseguente aumento dei tempi di viaggio.

In alcuni casi, i treni potrebbero partire in anticipo rispetto all’orario programmato. Sono inoltre previste alcune cancellazioni nelle giornate dell’8 e del 12 ottobre. I treni del Regionale di Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia/Piombino subiranno modifiche di orario anche con anticipi in partenza, saranno cancellati totalmente o per parte del percorso. Ad integrazione dell’offerta commerciale saranno programmati dei treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato-Pistoia-Lucca.

Gli interventi di Rfi prevedono attività propedeutiche alla soppressione del passaggio a livello in località Putignano, nel Comune di Pisa. Nell’occasione saranno svolte anche attività di manutenzione straordinaria al ponte metallico sul fiume Era e ai deviatoi di Pontedera

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