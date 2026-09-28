Firenze: rissa in strada con mazze e cinghie tra bande rivali

La denuncia del Comitato San Jacopino, che parla di una ‘guerriglia urbana’ scatenata ieri sera, intorno alle 19:30, sul viale Redi da due bande sembra fra nordafricani e sudamericani, che si sono affrontati in strada” con “cinghie e mazze da baseball.

Secondo il racconto del comitato, le due bande, “si colpivano con mazze e cinghie continuando a correre, alcuni sono entrati anche nel giardino di via Maragliano. Le urla hanno fatto affacciare i residenti”.

Il Comitato Cittadini attivi San Jacopino, che continua a chiedere più sicurezza nel quartiere dove la situazione è ormai “fuori controllo” e “i cittadini sono impauriti” per le “continue risse, gli episodi di microcriminalità e il degrado cronico”.

“La nostra non è una protesta estemporanea, ma una richiesta di legalità che non si spegnerà finché non vedremo risultati reali e duratur” – dichiarano i rappresentanti dei residenti -. Ringraziamo le forze dell’ordine per gli interventi puntuali, ma i passaggi occasionali e le risposte emergenziali non bastano più. San Jacopino ha bisogno di un presidio fisso, di un controllo commerciale rigoroso sulla vendita di alcolici e di misure drastiche come l’istituzione di una ‘zona rossa’ per i soggetti pericolosi e recidivi, l’inserimento del nostro quartiere nel controllo serale e notturno del servizio strade sicure”.

Secondo il comitato “non saranno tollerati ulteriori ritardi o risposte burocratiche: l’amministrazione comunale e la prefettura sono chiamate a dare risposte concrete e immediate. La comunità è pronta a promuovere nuove assemblee pubbliche e mobilitazioni pacifiche ma determinate. La sicurezza di San Jacopino non è negoziabile”