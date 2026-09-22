Fra transenne, ruspe, polvere e fermate degli autobus spostate, la pazienza dei residenti e dei negozianti di Piazza Beccaria, a Firenze, è ufficialmente esaurita. Il restyling di uno dei nodi centrali della città rischia di finire in tribunale: dopo la class action annunciata da un centinaio di attività commerciali, parte anche la petizione degli abitanti di Via Scialoia che chiedono lo stop ai rumori e modifiche alla viabilità. Dal canto suo, l’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, sul posto per un sopralluogo, tira dritto: “Entro fine anno inaugureremo, avevamo avvertito che ci sarebbero stati disagi”.
Firenze, cantieri di Piazza Beccaria nel caos: negozianti pronti alla class action e residenti in rivolta
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