www.controradio.it Consegne con cargobike: UPS sperimenta a Firenze sistema per decongestionare centro storico Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:00:48 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Iy1bdC5KHp"><a href="https://www.controradio.it/podcast/consegne-con-cargobike-ups-sperimenta-a-firenze-sistema-per-decongestionare-centro-storico/">Consegne con cargobike: UPS sperimenta a Firenze sistema per decongestionare centro storico</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/consegne-con-cargobike-ups-sperimenta-a-firenze-sistema-per-decongestionare-centro-storico/embed/#?secret=Iy1bdC5KHp" width="500" height="350" title="“Consegne con cargobike: UPS sperimenta a Firenze sistema per decongestionare centro storico” — www.controradio.it" data-secret="Iy1bdC5KHp" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Ups ha avviato insieme al Comune di Firenze la fase operativa finale di ‘Unchain’, progetto europeo finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe per sviluppare modalità più efficienti di logistica urbana. Da un micro-hub situato in piazza Annigoni due cargo bike di Ups effettueranno le consegne nel centro storico di Firenze.

La sperimentazione durerà sei mesi e punta a ridurre l’uso di veicoli di grandi dimensioni nelle aree più congestionate del centro città e migliorare anche la qualità dell’aria.

Come ci spiega Marzia Picciano, manager di Ups

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