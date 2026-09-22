Mostre: San Francesco d’Assisi e Giuseppe Nicola Nasini. Un episodio di committenza medicea

Le quattro grandi tele commissionate nel 1695 dal granduca di Toscana Cosimo III de’ Medici a Giuseppe Nicola Nasini e dedicate a San Francesco sono al centro della nuova mostra a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Dal 24 settembre al 31 gennaio 2027, le sale Fabiani ospitano ‘San Francesco d’Assisi e Giuseppe Nicola Nasini. Un episodio di committenza medicea’.A ottocento anni dalla morte del santo, la rassegna ricostruisce un esempio di devozione e mecenatismo di Cosimo III de’ Medici, riportando a Firenze, a oltre tre secoli dalla loro realizzazione, le quattro grandi tele di Nasini.
NELL’AUDIO il curatore Riccardo Spinelli