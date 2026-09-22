Prato: inaugurato tratto Ciclovia del Sole

/
RSS Feed
È stato inaugurato oggi a Prato il tratto pratese della Ciclovia del Sole, un percorso di circa 11,3 chilometri che corre lungo il Bisenzio e collega Montemurlo a Campi Bisenzio attraversando il territorio pratese e aspettando che un ulteriore lotto sia realizzato per raggiungere Firenze.
Il taglio del nastro si è tenuto alle 12 in via Gonfienti, all’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri l’assessore regionale alla mobilità Filippo Boni e Il sindaco di Prato Matteo Biffoni, a cui abbiamo chiesto appunto di questa nuova opportunità.