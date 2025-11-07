Controradio Streaming
ToscanaCronacaTragedia a Prato, muratore trovato morto nell’ex hotel Flora
ToscanaCronaca

Tragedia a Prato, muratore trovato morto nell’ex hotel Flora

By Raffaele Palumbo

Un uomo di origine rumena, poco più che cinquantenne, è stato ritrovato senza vita questa mattina dai colleghi nell’edificio in ristrutturazione di via Ricasoli, nel centro storico di Prato.

Un uomo di poco più di cinquant’anni di origine rumena è morto questa mattina tra le 10:15 e le 11 in via Ricasoli a Prato. L’uomo, muratore, è stato ritrovato riverso al suolo dai colleghi di un’altra ditta che sono intervenuti per un sopralluogo nell’edificio che ospitava l’hotel Flora, nel cuore del centro storico di Prato e accanto alla prefettura. Sul posto sono intervenuti ambulanza, Vigili Del Fuoco, Polizia Municipale: per l’uomo non c’è stato nulla da fare, al momento dell’intervento dei medici era già senza vita. L’ultima vederlo è stato un collega di lavoro che l’ho lasciato sul posto, dove si stanno costruendo appartamenti di lusso, alle 10:15. Attorno alle 11 l’intervento per il sopralluogo di altri due uomini di un’altra ditta, che lo hanno trovato steso sul pavimento e senza vita, lanciando subito l’allarme. Sul posto interverranno gli uomini del Dipartimento competente dell’Asl per le opportune verifiche.

