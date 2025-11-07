The Style Council “Café Bleu – Special Edition”

All’uscita dell’album di debutto Café Bleu, nel 1984, Weller e il suo braccio destro Mick Talbot proposero un mix cosmopolita di jazz, soul e pop, che suonava naturale, audace e al tempo stesso sofisticato. Café Bleu fu più di un debutto, fu una dichiarazione d’intenti che ridefinì il sound del pop britannico del nuovo decennio.

Café Bleu Special Edition è una vera e propria miniera d’oro per i fan degli Style Council e per gli amanti della musica; un viaggio immersivo in uno dei periodi più creativi della carriera di Paul Weller. La nuova pubblicazione svela una vasta gamma di materiale inedito, tra cui i primi demo, versioni alternative e rarità che mettono in mostra l’instancabile spinta della band verso la sperimentazione e l’evoluzione. Il cofanetto include una straordinaria raccolta di registrazioni per la BBC, in studio e dal vivo, che catturano la band in pieno slancio creativo. Completano il tutto le nuove note di copertina del conduttore radiofonico e storico fan di Café Bleu, Gary Crowley, che offrono una nuova prospettiva sulla duratura eredità di questo classico senza tempo.