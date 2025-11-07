The Style Council “Café Bleu – Special Edition”. La nuova pubblicazione svela una vasta gamma di materiale inedito, tra cui i primi demo, versioni alternative e rarità che mettono in mostra l’instancabile spinta della band verso la sperimentazione e l’evoluzione. In uscita il 30 gennaio
Paul Weller sciolse i Jam all’apice della loro fama nel 1982 optando per una reinvenzione creativa e audace; una decisione che in quel momento poteva sembrare sconsiderata ed invece sbalordì fan e critica: The Style Council.
All’uscita dell’album di debutto Café Bleu, nel 1984, Weller e il suo braccio destro Mick Talbot proposero un mix cosmopolita di jazz, soul e pop, che suonava naturale, audace e al tempo stesso sofisticato. Café Bleu fu più di un debutto, fu una dichiarazione d’intenti che ridefinì il sound del pop britannico del nuovo decennio.
Café Bleu Special Edition è una vera e propria miniera d’oro per i fan degli Style Council e per gli amanti della musica; un viaggio immersivo in uno dei periodi più creativi della carriera di Paul Weller. La nuova pubblicazione svela una vasta gamma di materiale inedito, tra cui i primi demo, versioni alternative e rarità che mettono in mostra l’instancabile spinta della band verso la sperimentazione e l’evoluzione. Il cofanetto include una straordinaria raccolta di registrazioni per la BBC, in studio e dal vivo, che catturano la band in pieno slancio creativo. Completano il tutto le nuove note di copertina del conduttore radiofonico e storico fan di Café Bleu, Gary Crowley, che offrono una nuova prospettiva sulla duratura eredità di questo classico senza tempo.
Café Bleu Special Edition esce il 30 gennaio 2026 per Universal Recordings e sarà disponibile in due versioni, un cofanetto da 6 CD o 3 LP in vinile.