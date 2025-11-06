    Prato 88 di Mauro Staccioli torna al Centro Pecci

    0
    Un’inaugurazione bis nel segno del simbolismo: Prato 88, la scultura monumentale che Mauro Staccioli realizzò appositamente Per la nascita del centro Pecci nel 1988, è stata riconsegnata alla città nella sua nuova collocazione, poco distante da quella originaria.
    L’intervento segna un momento simbolico e identitario per la città, che ritrova uno dei suoi emblemi visivi più amati, temporaneamente assente dal paesaggio urbano per quasi un decennio.
    L’opera – una struttura metallica rivestita in cemento di 40 metri – era stata rimossa durante i lavori di ampliamento del museo conclusi nel 2016. Abbiamo chiesto al responsabile delle collezioni dell’archivio del centro, Stefano Pezzato, di parlare del significato di questa operazione.