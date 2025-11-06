È dedicato alla regista marocchina Randa Maroufi il focus de Lo Schermo dell’Arte, il Festival di cinema e arte contemporanea che si terrà a Firenze dal 12 al 16 novembre al Cinema La Compagnia e in altri luoghi della città. Della regista, che terrà anche una lettura il 14 novembre all’Istituto Francese di Firenze, saranno presentati cinque film realizzati tra il 2015 e il 2025. Il festival giunto alla diciottesima edizione si inserisce all’interno della 50 giorni di cinema a Firenze
Lo speciale e le interviste a cura di Chiara Brilli.
50 Giorni di Cinema 2025 – Lo Schermo dell’arte
