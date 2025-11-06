www.controradio.it Flux 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:31 Share Share Link Embed

“FLUX – Flussi di musica creativa”: 7 giorni e 10 concerti per esplorare le nuove frontiere del jazz contemporaneo.

In line up Rob Mazurek e Gabriele Mitelli con il progetto Star Splitter, la rinnovata Lydian New Call di Riccardo Brazzale, il contrabbassista Jacopo Ferrazza con il nuovo lavoro Prometheus, il visionario batterista Jim Black con The Shrimps, la chitarrista americana Ava Mendoza, l’incontro tra Hamid Drake e Pasquale Mirra, il raffinato duo di María Grand e Maya Keren, il progetto Unfall di Dan Kinzelman, il quartetto Weave 4 con Benoît Delbecq e Francesco Diodati e Cronosisma di Marco Cerri Ciommei.

L’intervista al direttore artistico Francesco Mariotti