Toscana: via libera dalla Giunta al piano sanitario e sociale integrato

La Giunta regionale della Toscana ha dato il via libera al nuovo piano sanitario e sociale integrato. Il piano fissa gli obiettivi delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali da qui al prossimo futuro.

Il Piano sanitario e sociale integrato è stato approvato nell’ultima seduta di Giunta. L’iter ora proseguirà in Consiglio, passando prima di tutto per la discussione in terza commissione (salute e politiche sociali) prevista per mercoledì 5 febbraio. Andiamo a vedere in dettaglio cosa prevede. Promuovere la salute in tutte le politiche, favorendo il benessere e i corretti stili di vita. Sviluppare l’assistenza territoriale, con un sistema integrato sanitario, sociosanitario e sociale più resiliente. Dunque le riforme avviate devono passare anche dal completamento delle Case e dagli ospedali di comunità. Rafforzare l’integrazione sociale, socio sanitaria e le politiche di inclusione. Promuovere e realizzare la circolarità delle reti. Attraverso una riorganizzazione dei processi di cura centrati su una maggiore integrazione tra rete ospedaliera e servizi territoriali. Garantire appropriatezza delle cure e governo della domanda. Per ridurre le pressioni sul sistema sanitario pubblico e creando un equilibrio tra quantità e qualità dei servizi e sostenibilità del sistema. Favorire la trasformazione digitale del sistema sanitario. Ed infine appoggiare la transizione ecologica e le politiche territoriali. Sette obiettivi strategici per provare a disegnare la sanità toscana di domani. A prescindere dalle politiche e dai finanziamenti nazionali, la Regione prova a dotarsi di strumenti per mantenere gli standard sanitari ragionali aggiornandoli e integrandoli alle nuove sfide sociali.