Principio di incendio su un Freccia Argento, treno evacuato e interruzione a Lastra a Signa

Principio incendio su treno, disagi circolazione nel Fiorentino – Dalle 8:05 la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze – Empoli via Lastra a Signa è sospesa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco su un treno in transito da Genova a Roma fermo per con un principio d’incendio.

La circolazione dei treni regionali sta proseguendo con dei rallentamenti sulla linea Firenze – Empoli via Signa mentre resta temporaneamente sospesa quella via Lastra a Signa.

Il macchinista, comunica Fs in una nota, appena i sensori hanno rilevato il principio di incendio sviluppatosi all’esterno del convoglio, nella parte sottostante uno dei vagoni, ha fermato il treno alla prima stazione utile per consentire ai vigili del fuoco di intervenire e ai viaggiatori di scendere in totale sicurezza. I passeggeri hanno proseguito il viaggio con autobus fino alla stazione di Firenze dove Trenitalia ha assicurato treni per Roma, destinazione finale del viaggio. Il biglietto del treno è stato rimborsato integralmente.

La sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che sul posto è intervenuto il personale di Ferrovie dello Stato con il supporto dei vigili del fuoco e di Polfer.

Il principio di incendio è avvenuto su una carrozza di un Freccia Argento in transito da Genova a Roma che è stato fermato alla stazione di Lastra a Signa (Firenze), sulla linea Firenze Empoli, via Lastra a Signa. I vigili del fuoco intervenuti, alle 8:10, spiegano che non ci sono persone rimaste intossicate o coinvolte.

Il macchinista, spiegano ancora i vigili del fuoco, allertato dall’attivazione dell’impianto antincendio, ha fermato prontamente il treno in prossimità della stazione e attivato l’evacuazione di tutti i passeggeri presenti. La linea ferroviaria via Lastra a Signa è momentaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza, mentre prosegue, con rallentamenti la linea Firenze – Empoli via Signa.