La Fattoria dei Ragazzi raddoppia. Nuova sede nel parco del Mezzetta

La Fattoria dei Ragazzi raddoppia e, grazie alla collaborazione con Fondazione CR Firenze, punta ad aprire una nuova sede nel giardino del Mezzetta, nel cuore del Quartiere 2.

A dare il via alla progettazione del secondo centro di educazione ambientale permanente della città è una delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani che sancisce la collaborazione con la Fondazione CR Firenze. Grazie a questa delibera e al protocollo di intesa che viene firmato, la Fondazione CR Firenze donerà 240mila euro con i quali preparerà col Comune il progetto di recupero della grande casa colonica, dei suoi annessi agricoli e del terreno circostante (3000 mq) che si trova nel Parco del Mezzetta.

“Il grande successo e la grande partecipazione alla Fattoria dei Ragazzi del Quartiere 4 ci ha portato a pensare ad un progetto analogo anche per gli altri quartieri e cominciamo dal Quartiere 2, in uno spazio verde molto ampio come quello del giardino del Mezzetta” ha detto la vicesindaca Galgani, che ha aggiunto: “Siamo convinti che così si aumenti la frequentazione di questo spazio verde con iniziative per fare esperienze concrete a diretto contatto con un prezioso angolo di campagna in città. Un nuovo utilissimo polo dal valore culturale e sociale che aiuti a vivere nella natura promuovendo la sostenibilità ambientale e la biodiversità. Abbiamo per questo scelto un immobile di proprietà comunale come la ex casa colonica nel parco del Mezzetta, che poi ristruttureremo, e ringraziamo la grande disponibilità della Fondazione CR Firenze che ci supporta in questo progetto sostenendo e curando la progettazione e lo studio di fattibilità”.

“La Fondazione CR Firenze è lieta di collaborare con il Comune di Firenze per la realizzazione di un progetto di recupero e rigenerazione degli spazi nel parco del Mezzetta – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – che darà vita a un nuovo luogo di aggregazione per la comunità locale e in particolare per le famiglie. Il tema della sostenibilità ambientale, al quale teniamo come Fondazione, fa ovviamente da fil rouge in questa operazione che vuole non solo preservare un piccolo polmone verde cittadino, un pezzo di campagna dentro la città, ma anche educare al rispetto della biodiversità e degli animali. Siamo certi che, come avvenuto nel Quartiere 4, questo luogo diventerà un punto di riferimento importante anche per il Quartiere 2”.

Il fabbricato in oggetto e la relativa area di resede esclusiva sono individuabili all’interno del Parco del Mezzetta; la struttura è attualmente costituita dà un corpo di fabbrica principale e da un corpo di fabbrica secondario, con funzione di deposito. L’interno e costituito dà quindici stanze dislocate sui due piani costituenti l’edificio.

Il fabbricato e connesso con un’ampia resede esterna esclusiva (di circa 3,000 mq), che sarà utilizzata per le attività agricole e di allevamento. Di fronte al fabbricato è presente un deposito e un ulteriore loggiato ospita il vecchio pozzo, anch’esso oggetto di recupero, insieme alla cisterna dell’acqua.

L’intervento dovrà essere rivolto al restauro conservativo e funzionale degli edifici presenti, tramite riqualificazione di struttura, impianti, infissi e paramenti murari, interni ed esterni, oltre alla rivisitazione interna per far posto a: uffici del personale comunale; aule didattiche tematiche; accoglienza delle associazioni territoriali (scout, ecc.); attività contadine da realizzarsi; recupero storico della memoria contadina; laboratori per l’alimentazione tradizionale e neutrale (preparazione di merende salutari, confetture e pane; panificazione con pasta madre, sistema di cottura con forno à legna pane focacce (alto colore) e fagioli al fiasco (cottura lenta à forno spento), preparazione confetture, ecc. ed aree per là conservazione dei cibi; spogliatoi, à servizio del personale della struttura, visitatori e frequentatori à vario titolo (volontari, ecc.); locali tecnici e magazzini.