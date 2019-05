Toscana, scuola: stanziati 3 milioni per famiglie meno abbienti

Per l’anno scolastico 2019-20 la Regione, con un’apposita delibera, ha stanziato tre milioni di euro di risorse regionali per garantire un aiuto alle famiglie con minor capacità economica, ossia per le famiglie che non superano i 15.748,78 euro di Isee.

La Regione Toscana, da sempre attenta a supportare il diritto allo studio inteso come elemento di sviluppo della persona e dell’intera comunità, ha aumentato quest’anno i finanziamenti complessivi dedicati alle famiglie con isee inferiore a 15.748,78, rivedendo al contempo il sistema di erogazione degli incentivi.

A questi fondi, come per gli anni passati, si sommeranno poi le risorse statali che saranno ripartite tra le venti Regioni con appositi decreti ministeriali del Ministero ad Università e ricerca. Il contributo forfettario, per il prossimo anno scolastico, è stato fissato in 300 euro a studente per qualunque classe di iscrizione, ma può arrivare fino a 5000 euro per chi abita al Giglio od a Capraia, isole disagiate, se con Isee del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 36 mila euro.

L’assessore ad Istruzione, formazione e lavoro Cristiana Grieco ha inviato agli studenti toscani e alle scuole presenti sul territorio regionale una lettera per invitare tutti gli interessati ad informarsi presso il proprio Comune di residenza ed a prendere visione del bando e delle modalità previste per la richiesta del Pacchetto scuola, facendo particolare attenzione alle scadenze. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda di contributo già prima della fine di questo anno scolastico, con scadenze determinate da ciascun Comune in modo autonomo. Come ogni anno, per presentare la domanda i cittadini si dovranno rivolgere al proprio Comune, dove tutti gli interessati potranno prendere visione del bando e delle modalità previste per la richiesta del Pacchetto scuola.