Violenza sessuale: seconda condanna per Mustafa Arnaut

Seconda condanna a Firenze per abusi sessuali per Mustafa Arnaut, 25 anni, accusato di aver violentato diverse donne nella zona sud della città, a Varlungo, almeno cinque fra l’agosto del 2017 e il settembre 2018.

Il giudice Sara Farini lo ha condannato, con processo in rito abbreviato, a 4 anni per tentata violenza sessuale e furto con strappo. La vittima è una passante italiana. Come negli altri casi accertati dalle indagini coordinate dal pm Beatrice Giunti, anche in questo episodio – che risale all’agosto 2017 – l’uomo avrebbe individuato la vittima dal suo rifugio ricavato in un ex deposito abbandonato da cui uscì raggiungendola sulla via pubblica nel parco vicino all’Arno tramite un sentiero nascosto dalla vegetazione.

Nel caso di questa seconda condanna è stato ricostruito che la vittima fu colpita e subì un tentativo di abuso sessuale da Arnaut; all’inizio, lo stesso episodio venne considerato come uno scippo violento per portarle via la borsa, poi successivi approfondimenti, anche approfondendo i racconti della donna, hanno inquadrato l’aggressione come abuso sessuale. E’ la seconda condanna dopo quella del 27 marzo scorso dove, sempre in rito abbreviato, il tribunale di Firenze inflisse ad Arnaut una pena di 8 anni e 8 mesi per la violenza sessuale a studentessa asiatica aggredita mentre camminava lungo l’argine dell’Arno andando a casa. Inoltre, anche per gli altri tre episodi di violenza sessuale finora accertati ci saranno altrettanti e distinti processi in rito abbreviato. Mustafa Arnaut si trova in carcere dove già sta scontando la prima condanna.