Firenze ricorda Michela Noli con musica, sport e un libro

Tre eventi per ricordare Michela Noli, la 31enne uccisa nel 2016 dall’ex marito, e per tenere alta l’attenzione sul tema della violenza sulle donne: è il progetto ‘Insieme per Michela’ presentato oggi a Firenze.

Il programma prenderà il via domani, martedì 7 maggio, con la presentazione del libro ‘Io, Michela…’ scritto dalla mamma della vittima, Paola Noli presso la libreria Sit’N’Breakfast. Sabato 11 maggio poi sarà la volta della musica con il concerto, presso villa Vogel, di alcuni artisti tra cui Cecco & Cipo, Daniela Morozzi e Peppe Voltarelli. Infine, domenica 12 maggio si volgerà la corsa podistica che partirà del giardino intitolato a Michela Noli nel quartiere dell’Isolotto. Al termine della gara i partecipanti potranno assistere ad alcuni interventi sul tema della violenza, all’esibizione della fisarmonica Rossini e della scuola di Wushu di Firenze.

Tre giorni di eventi per rafforzare il ‘progetto Michela’ promosso da Toscana Aeroporti con Artemisia e la famiglia Noli per raccogliere fondi per finanziare progetti di sensibilizzazione nei contesti lavorativi e a sostegno dell’autonomia delle donne che denunciano atti di violenza. Teresa Bruno, presidente di Artemisia, ha detto che “queste iniziative danno delle risposte concrete come denaro utilizzato per gli affitti, per il reinserimento lavorativo delle donne, per dare possibilità ai bambini. Solo con la collaborazione della comunità unità si può rispondere a questo problema e dare risposte concrete”.

Parlando della presentazione del libro, Paola Noli ha spiegato che “ho sentito la necessità di scrivere questo racconto per far conoscere l’esperienza di Michela perché credo che anche questo sia un modo per sensibilizzare e fare della prevenzione”. Presenti anche l’assessore comunale al welfare, Sara Funaro, per la quale è necessario “lavorare di più sulla prevenzione e per creare un futuro per quelle donne che hanno il coraggio di denunciare” e l’assessore fiorentino allo sport, Andrea Vannucci, che ha parlato di una “battaglia culturale da fare tutti insieme per arrivare al rispetto nei confronti della donna.

Questa sera. alle 19, la mamma di Michela, Paola, sarà ospite di Domenico Guarino nella strasmissione ‘Senza Sconti’, per parlare del libro ‘Io, Michela…’.