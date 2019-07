Toscana Pride, oggi alle 16:00, Pisa, via Benedetto Croce

Pisa, il Concentramento del Toscana Pride, manifestazione dell’orgoglio LGBTQIA (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale), è previsto alle 16.00 in Via Benedetto Croce.

Favolosità e ribellione, orgoglio e rivendicazione – si legge sul sito del Toscana Pride – Cinquanta anni dopo Stonewall e quarant’anni dopo il primo Corteo del Movimento Omosessuale Italiano che si è svolto proprio a Pisa, il manifesto del Toscana Pride 2019 è il simbolo di una nuova rivolta.

Quest’anno lo slogan del manifesto è: “Favolose Ribelli”, con in aggiunta la scritta “1969 – 1979 – 2019 | La rivolta continua” a sottolineare le storiche ricorrenze.

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso tre anni fa da un’ampia rete di associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore: AGEDO Toscana, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Livorno L.E.D Libertà e Diritti, Arcigay Siena “Movimento Pansessuale”, Azione Gay e Lesbica (Firenze), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Famiglie Arcobaleno (Toscana), IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), LuccAut (Lucca), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta e Rete Genitori Rainbow.

Il Toscana Pride nasce come coordinamento regionale delle associazioni e dei gruppi organizzati che operano nello spazio LGBTIQA (Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Intersessuali, Queer, Asessuali) sul territorio, al fine di promuovere la piena cittadinanza di queste soggettività, e ha come obiettivo quello di “trasformare l’indignazione, la paura e la rabbia per i soprusi e le discriminazioni subite in Partecipazione Attiva e Costruttiva attraverso percorsi politici e culturali rivolti alle istituzioni e alla cittadinanza della nostra regione”.

Il Toscana Pride è un progetto regionale che si sviluppa in maniera uniforme in tutta la Toscana attraverso le realtà che ne fanno parte e, in maniera itinerante, organizza in una città toscana, ogni anno diversa, una parata politica a conclusione del percorso annuale.

INFO: https://www.toscanapride.eu/