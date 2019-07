Unipi tra primi 100 Atenei in Europa per didattica

Pisa, Unipi si colloca tra le prime 100 università europee e tra le prime cinque in Italia nello Europe Teaching Rankings 2019, appena pubblicato dal Times Higher Education.

Lo rende noto l’Ateneo pisano precisando che Unipi si colloca “nella fascia 76-100 insieme all’Università di Pavia, preceduto solo da Bologna, Politecnico di Milano e Siena, tutte in fascia 51-75: in totale sono 33 le università italiane che compaiono in questa classifica, delle quali 20 sono tra le prime 200 in Europa”.

Questa speciale classifica riguarda in modo specifico la didattica e per omogeneità è stata limitata alle sole università europee.

“La peculiarità del ranking – spiega una nota dell’Università pisana – è che la maggior parte degli indicatori utilizzati derivano da una indagine che Times Higher Education ha svolto somministrando questionari agli studenti dei vari atenei”.

Secondo il rettore Paolo Mancarella, “questo nuovo importante risultato premia gli sforzi che stiamo facendo nel settore della didattica, con un’offerta ampia e variegata: chi sceglie di venire a formarsi all’Università di Pisa trova corsi all’avanguardia, competenze fondate su una lunga tradizione e sull’alta qualificazione della classe docente e una popolazione studentesca vivace, partecipe e motivata nella cornice di una città ricca di storia, cultura ed eccellenza scientifica”.