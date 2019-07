Saldi estivi, tanta gente agli outlet per il primo giorno

Firenze, il primo giorno di saldi estivi ha visto code ai centri commerciali e agli outlet della provincia del capoluogo toscano.

A ‘I Gigli’, negli oltre 130 punti vendita interni e in quelli del retail park, erano oltre 500 le persone fuori dal centro commerciale in attesa che aprissero i negozi per approfittare delle vendite promozionali dei saldi estivi.

Sconti che, precisa una nota de ‘I Gigli’, arrivano in alcuni casi al 70%: le scelte dei clienti si stanno orientando soprattutto su abbigliamento, calzature e costumi da mare.

Discorso simile per il Barberino Designer outlet, uno dei cinque centri italiani del gruppo McArthurGlen: in questo caso, si legge in una nota, si segnala “un flusso ininterrotto di visitatori”.

Oggi e domani (così come il prossimo weekend) il centro per l’occasione anticipa di un’ora l’orario di apertura, rimanendo così operativo dalle 9 alle 21.

“I dati delle prime ore evidenziano una crescita in linea con le aspettative – ha spiegato il center manager Maria Chiara Bellomo – È chiaro che sarà necessario attendere l’intero weekend per verificare la tendenza in atto, ma le sensazioni sono buone”.