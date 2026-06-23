Toscana: Marta Logli subentra in Consiglio regionale a Matteo Biffoni

Dopo l’elezione di Biffoni a sindaco di Prato. Logli era la prima dei non eletti nella lista Pd del collegio elettorale della città

Marta Logli, prima dei non eletti nella lista Pd del collegio elettorale di Prato, entra in Consiglio regionale subentrando al dimissionario Matteo Biffoni, che è stato eletto sindaco della città laniera alle recenti amministrative. La delibera è stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Toscana.

Marta Logli, laureata in Lettere moderne, è stata presidente dell’Assemblea regionale dei Giovani democratici della Toscana. Ha ricoperto incarichi nel Pd di Prato e nei Gd pratesi ed è componente della direzione nazionale del Pd. È stata candidata nel collegio pratese alle elezioni regionali del 2025 risultando, con oltre 5mila voti, la prima dei non eletti.

Il 18 giugno scorso Biffoni ha presentato le linee programmatiche del suo (terzio) mandato, con al centro le infrastrutture da completare, le politiche dell’abitare, la sfida del lavoro giusto, la sicurezza, le opportunità per le nuove generazioni di fronte ad un modello produttivo che deve rispondere ad un quadro internazionale difficile e a leggi di mercato inflessibili.