Aggressione con coltelli in un circolo a Campi Bisenzio, 5 feriti

Aggressione in un circolo culturale cinese, cinque persone ferite. E’ accaduto la notte scorsa a Campi Bisenzio (Firenze). Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Le vittime hanno riportato ferite da armi da taglio e verosimilmente compatibili con pistole ad aria compressa. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali di Firenze e Prato. Tre persone versano in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Non ancora chiara la dinamica, se si sia trattato di un’aggressione o di una discussione poi degenerata in rissa.