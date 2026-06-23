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Mar 23 Giu 2026
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ToscanaCronacaAggressione con coltelli in un circolo a Campi Bisenzio, 5 feriti
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Aggressione con coltelli in un circolo a Campi Bisenzio, 5 feriti

By Redazione
Spaccata con auto in centro commerciale, furto in gioielleria

Aggressione in un circolo culturale cinese, cinque persone ferite. E’ accaduto la notte scorsa a Campi Bisenzio (Firenze). Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Le vittime hanno riportato ferite da armi da taglio e verosimilmente compatibili con pistole ad aria compressa. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali di Firenze e Prato. Tre persone versano in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.
Non ancora chiara la dinamica, se si sia trattato di un’aggressione o di una discussione poi degenerata in rissa.

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