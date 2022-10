Toscana: in crescita i pagamenti digitali, +23,8%

By

In Toscana stanno crescendo i pagamenti digitali. Nel 2022 il numero medio di transazioni per esercente è aumentato del 23,8% rispetto al 2021 e rispetto al 2019, periodo pre-pandemia, la crescita si attesta sul +112,6%. A guidare i rialzi è Firenze con un +34,3% di transazioni per esercente rispetto al 2021.

Sono questi i dati che emergono dell’Osservatorio Pagamenti Cashless 2022 di SumUp. I dati, presentati oggi a Firenze in occasione di un’iniziativa di Confcommercio, mostrano la crescita, sempre più forte in Toscana, del numero medio di transazioni per esercente.

Firenze, che si piazza al settimo posto nella Top 10 nazionale, ha un aumento del +34,3% rispetto al 2021. Ma non è la sola, sono in crescita anche altre province toscane come: Siena che registra un +33,5%, Lucca e Livorno rispettivamente +19,8% e +19,3%, Prato e Pistoia con un +18,2%, Arezzo +16,4% e Grosseto +16,10%. A chiudere la classifica toscana è invece Massa Carrara che ha una crescita pari al +12%.

I dati relativi allo scontrino medio in Regione Toscana invece, si collocano poco sopra la media nazionale con 44,3€, contro i 40,8€, e rispetto al 2019 è diminuito del 27,1%, prima era di 60,8€. Questo dimostra, secondo SumUp, come “con il passare del tempo stiano diventando sempre più popolari, e accettate anche da parte dei commercianti, le transazioni digitali anche per cifre sempre più piccole”.