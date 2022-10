Firenze, al via l’installazione di impianti solari e fotovoltaici a terra e sui tetti della città, esclusa dall’applicazione l’area Unesco

A Firenze può partire l’installazione degli impianti solari e fotovoltaici. Sono escluse però l’area UNESCO e le zone delle Ville Medicee di Castello.

Il veto d’installare gli impianti solari e fotovoltaici nelle arte citate sopra serve a livello di tutela, come è stato spiegato in una nota a parte. Di fatto il Comune ha come obiettivo quello di salvaguardare le coperture del nucleo storico che è patrimonio UNESCO e che sono elementi caratterizzanti della città di Firenze, in particolare la parte più antica.

Questo è quanto prevede la variante al Piano strutturale e al regolamento urbanistico. Variante approvata della Giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore all’urbanistica Cecilia Del Re.

A tal proposito, l’assessore all’urbanistica, Cecilia Del Re ci fa notare che “l’attuale crisi energetica e le recenti azioni governative verso la transizione ecologica e lo sviluppo delle energie rinnovabili, anche con importanti semplificazioni normative ci hanno indotto ad accelerare i tempi della modifica degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali per l’installazione di impianti fotovoltaici, eliminando cioè i vincoli per le aree esterne al centro storico UNESCO, sempre nel rispetto delle previsioni del Pit.” Inoltre, per l’assessore, “le restrizioni previste nel regolamento urbanistico del 2015 non erano infatti più sostenibili. Per questo, mentre lavoriamo al nuovo piano operativo e piano strutturale, abbiamo anticipato con una variante all’attuale regolamento urbanistico le modifiche sugli interventi legati ai pannelli solari e impianti fotovoltaici. Con queste modifiche, facciamo cadere tutti i vincoli che si frappongono all’installazione di impianti fotovoltaici in tutta la città di Firenze, eccetto che per l’area del centro storico, e, purtroppo, a seguito del parere espresso dalla Soprintendenza in fase di Vas, anche per la buffer zone delle Ville Medicee di Castello”.

Sulla questione si è espresso anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella che, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, in riferimento alle procedure di autorizzazione da vincolo paesaggistico che sono legate all’installazione dei pannelli solari, ha dichiarato che: “Mi auguro ci sia un impegno a livello nazionale perché non possiamo lasciare ogni città in balia delle procedure autorizzatorie, noi già abbiamo approvato una delibera che azzera le procedure autorizzatorie del Comune, però ci sono quelle legate ai vincoli paesaggistici. Io voglio portare avanti questa battaglia, chiederò anche ai nostri deputati neoeletti, Gianassi e Fossi, di portare una proposta di legge che consenta di azzerare le procedure di autorizzazione da vincolo paesaggistico dove è necessario mettere rapidamente pannelli fotovoltaici, tranne che per le aree UNESCO. Per il resto, o noi facciamo scelte coraggiose oppure rischiamo di alimentare una crisi che oggi è diventata insopportabile per imprese e famiglie”.