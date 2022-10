Siena: il comune cerca immobili da acquistare per ERP

By

Il Comune di Siena è alla ricerca di immobili da poter acquistare per ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)

La proposta di vendita va formulata entro il 24 ottobre, è infatti in scadenza, come spiegato da una nota a margine, l’avviso pubblicato e presentato dall’Amministrazione comunale di Siena lo scorso 10 agosto. Il suddetto avviso aveva come obiettivo il reperimento sul mercato privato di immobili o appartamenti, immediatamente disponibili ed assegnabili.

Gli alloggi da acquistare devono rispettare determinate caratteristiche: devono corrispondere ad un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato costituito da almeno quattro alloggi e gestibile autonomamente senza imposizioni condominiali e non dovranno avere una classe energetica inferiore alla B.

Se invece si tratta di nuova costruzione o di immobili integralmente recuperati, devono essere completamente ultimati, liberi da persone o cose, conformi allo strumento urbanistico vigente, in possesso di agibilità, immediatamente accessibili ed assegnabili.

Per gli immobili in corso di ultimazione invece, il Comune ha spiegato che dovrà essere garantita l’agibilità entro sei mesi dalla scadenza della procedura di selezione.

Per tutte le informazioni che riguardano il prezzo massimo riconoscibile, i requisiti dei soggetti proponenti, le condizioni di esclusione, e le modalità di presentazione e selezione delle proposte di vendita, lasciamo di seguito il collegamento al sito internet del Comune di Siena: www.comune.siena.it