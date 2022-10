C’era una volta a Ribolla, alla Compagnia

C’era una volta a Ribolla. Il film di Giovanni Guidelli ispirato alla più grave tragedia mineraria dell’Italia del dopoguerra. La presentazione, martedì 25 ottobre, ore 21.00, Cinema La Compagnia di Firenze, alla presenza del regista e del cast. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti

In anteprima martedì 25 Ottobre, al cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r) il film C’era una volta a Ribolla, di Giovanni Guidelli, corto che narra una tragica pagina della storia mineraria del nostro Paese, ispirato ai fatti del 4 maggio del 1954, quando, nella miniera di Ribolla, nel territorio grossetano, persero la vita 43 minatori, in seguito ad una forte esplosione di gas nella profondità della terra.

C’era una volta a Ribolla intende rendere omaggio a tutti i minatori che hanno lavorato e vissuto nel villaggio minerario e a quegli scrittori, come Luciano Bianciardi e Carlo Cassola, che si sono spesi per portare all’attenzione della stampa e dell’Italia intera, la situazione dei lavoratori delle miniere, in Maremma e non solo.

Nel 1956 Bianciardi e Cassola pubblicarono un racconto estremamente dettagliato della strage di Ribolla, in un capitolo dedicato all’interno del volume I minatori della Maremma, e la vicenda ispirò poi il romanzo più famoso di Luciano Bianciardi, La Vita Agra, uscito nel 1962 che conobbe un grande successo e ispirò l’omonimo film di Carlo Lizzani, interpretato da Ugo Tognazzi.

C’era una volta a Ribolla è stato premiato come miglior cortometraggio all’International Cilento Film Festival che si è tenuto a Paestum il mese scorso: un traguardo importante per un film che porta l’attenzione del pubblico su una tragedia pressoché sconosciuta ai più, al di fuori della Maremma, per mantenerne viva la memoria.

Alla proiezione di martedì 25 ottobre, a La Compagnia (ore 21.15), saranno presenti il regista, il cast, la troupe, insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Roccastrada e dei soggetti promotori.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. INFO



Programma della serata:

Ore 21.15 presentazione

Ore 21.30 interventi delle autorità

Ore 21.45 intervento del regista

Ore 22 Proiezione