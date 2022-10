By

Seun Kuti & Egypt 80 in concerto. Prosegue H/eartbeat Festival. L’appuntamento è per martedì 25 ottobre, ore 21:30 al Viper Theatre di Firenze

Seun Kuti è figlio di uno degli artisti più influenti del XX secolo, Fela Kuti, “The Black President”, rivoluzionario, musicista e attivista nigeriano, inventore dell’Afrobeat. Con il musicista sul palco del Viper la storica formazione degli Egypt 80 – “la più infernale macchina ritmica dell’Africa tropicale”.

In un’epoca in cui l’afrobeat viene sempre più riscoperto e citato in molteplici ambiti musicali moderni, dall’hip hop alla techno ed a tutta la tropical music, Seun Kuti & Egypt 80 rappresentano l’autentica radice originale, ma rinvigorita dalla giovane energia e da una notevole apertura a collaborazioni e contaminazioni artistiche.

Seun porta sul palco brani originali che mescolano rap e new soul all’afrobeat riproponendo anche i grandi successi del padre, conservandone e rivitalizzandone l’eredità musicale e insieme quella politica, attraverso una musica potente, un sound trascinante di brani ispirati dall’impegno e dall’orgoglio panafricano.

