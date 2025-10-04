Controradio Streaming
Toscana, allerta gialla per vento forte domenica 5 ottobre

Allerta per vento forte domenica 5 ottobre sulla Toscana orientale, sulla costa centro meridionale e l’Arcipelago. Lo ha deciso la Sala operativa della protezione civile regionale che ha emesso un bollettino di criticità con codice giallo. Motivo, il transito di una rapida perturbazione tra la sera di oggi, sabato, e la mattinata di domani. L’allerta sarà in vigore dalle ore 6 alle ore 15 del 5 ottobre nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena. Nel dettaglio le aree interessate sono Valtiberina, Valdichiana, Casentino e Valdarno superiore a est, e, oltre alle isole, la costa etrusca e grossetana a sud.
Anche la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala l’allerta per rischio vento. Atteso forte vento di grecale, a raffiche, nei comuni dell’area Valdarno Superiore.
La perturbazione nella notte tra sabato e domenica potrà dare piogge in particolare sull’Appennino.

