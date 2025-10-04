Nardella, incendio ha distrutto sede Pd, spero non doloso

Grave incendio alla casa del popolo di Abbadia, una frazione di Montepulciano (Siena). Lo evidenzia sui social l’europarlamentare del Pd, Dario Nardella. Il fuoco “ha colpito la casa del popolo e la sede del Partito democratico. E’ andato tutto distrutto – scrive Nardella -, per fortuna senza danni alle persone. Auguriamoci che non sia un incendio doloso anche se tutto fa pensare che lo sia”. “Ci aspettiamo – ha concluso – che le indagini dei carabinieri si svolgano rapidamente per individuare eventuali responsabili”.

La struttura ospita anche la sede dell’Auser. “E’ un luogo che da decenni rappresenta un pezzo importante della storia politica e sociale della nostra comunità” spiega sui social il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini sottolineando che “al momento le autorità competenti stanno effettuando gli accertamenti necessari per capire le cause dell’incendio e valutare l’entità dei danni”.

“Una parte della nostra memoria collettiva se n’è andata con le fiamme – conclude Angiolini -, ma resta vivo lo spirito di solidarietà e di comunità che quel luogo ha sempre incarnato”. Tanti i messaggi di solidarietà sui social da parte di sindaci ed esponenti del Pd alla comunità.