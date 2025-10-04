Controradio Streaming
Sab 4 Ott 2025
Violenza sessuale a 17enne mentre corre nel parco, arrestato
Cronaca

Violenza sessuale a 17enne mentre corre nel parco, arrestato

By Redazione
Donna uccisa
immagine d'archivio

Aggredisce una ragazza minorenne mentre lei faceva jogging, poi viene individuato e arrestato per violenza sessuale. E’ successo nel Senese, in un parco pubblico di Poggibonsi (Siena). L’arrestato, come riporta La Nazione, è un cittadino senegalese di 21 anni che avrebbe seguito in bicicletta la ragazzina per poi bloccarla e gettarla a terra tentando l’approccio sessuale. La giovane è però riuscita a divincolarsi e scappare ed a raggiungere una stazione dei carabinieri dove ha fatto denunciato.

Dopo le indagini e l’arresto, secondo quanto riportato dal quotidiano, il 21enne è stato posto dal tribunale agli arresti domiciliari con l’accusa di presunta violenza sessuale. L’episodio avvenne in pieno giorno, alla fine di luglio ma dopo due mesi di indagini l’Arma lo ha individuato e arrestato. Ieri il 21enne del Senegal avrebbe dovuto tenere l’interrogatorio di garanzia ma è stato rinviato. Il 21enne, riporta La Nazione, è in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

