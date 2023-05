Tommaso Novi in “Fischio la musica della mia vita”

“Fischio la musica della mia vita”: arriva a Firenze il nuovo progetto di Tommaso Novi (già nei Gatti Mézzi) che rilegge fischiando da Mozart a Lucio Dalla! Sabato 27 maggio al Parc di Firenze



Primo docente di Fischio Musicale in Europa, Tommaso Novi, storico membro dei Gatti Mézzi sarà sul palco del Parc con le musiciste canadesi Melissa Doucet e Christina Beaudy-Cardenas per un viaggio attraverso i brani che lo hanno formato e ispirato!

Voce, fischio e pianoforte per un viaggio inconsueto da Mozart a Lucio Dalla e dall’Italia al Canada insieme a Tommaso Novi, storico membro della formazione Gatti Mézzi. Questo è “Fischio la musica della mia vita”, nuovo progetto dell’artista primo docente di Fischio Musicale in Europa e collaboratore tra gli altri di Paolo Fresu e del Premio Oscar Nicola Piovani che arriverà a Firenze sabato 27 maggio ore 19.00 al PARC – Performing Arts Research Centre (Piazzale delle Cascine 4/5/7).

Un percorso attraverso la musica che lo ha formato e ispirato – da brani di repertorio classico fino alla canzone italiana, tutto rielaborato attraverso lo strumento del fischio, da sempre suo marchio di fabbrica. Sul palco con Novi due giovanissime e talentuose musiciste dal Canada, la bassista Melissa Doucet e la batterista Christina Beaudy-Cardenas, per una coproduzione targata Toscana Produzione Musica (TPM) e Salty Music che a ottobre attraverserà l’oceano per volare in Quèbec nell’ambito del programma di internazionalizzazione Migrazioni Sonore, che da più di 10 anni Salty Music porta avanti, con una master class all’ Università di Montréal e un cartellone di date nei teatri della città a cura di Productions Casa Nostra di Marco Calliari.